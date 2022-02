Autostrade, un'altra domenica di passione in Liguria: 7 chilometri di coda in A26 - Genova 24

Genova. Situazione difficile questo pomeriggio sulle autostrade liguri e in particolare sulla A26.

A causa dei cantieri sono segnalati ben 7 chilometri tra il bivio A10/A26 e Masone in direzione Nord. Coda di conseguenza anche in A10 tra Arenzano e il bivio A10/A26.

Non va meglio in realtà sulla A7 dove ci sono 6 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori. Coda di 1 chilometro per i cantieri anche tra Busalla e Ronco Scrivia.

A completare il quadro la coda di 2 chilometri tra Lavagna e Chiavari, ancora per lavori. Altri 3 chilometri in A10 tra Savona e Celle Ligure per lo stesso motivo.