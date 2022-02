Autostrade, sabato di code tra cantieri e traffico: fino a nove chilometri sulla A26 - Genova 24

Genova. Un altro ordinario sabato in coda sulle autostrade della Liguria e sul nodo genovese. Al momento, nella tarda mattinata, la situazione più critica è registrata sulla A26 – con nove chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione sud, forse per i molti turisti che dalle regioni del nord stanno scendendo verso le riviere – ma ci sono rallentamenti anche su altre tratte.

Come spesso accade anche questa volta gli imputati sono i cantieri Aspi, comunque annunciati e concordati con il ministero e la Regione.

E quindi, oltre ai 9 chilometri dell’A26, un chilometro di coda in A12 tra Genova Est e il bivio con la A7, verso Milano. Un altro chilometro sulla A7 tra Bolzaneto e il bivio con la A10, verso sud. Poi ancora, sempre sulla A7, un chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Isola. E infine sulla A12, coda tra Recco e Chiavati: stesso motivo.

Risolte le code che stamani interessavano il tratto tra Celle e Savona in A10 e quello tra Arenzano e Celle ma non si esclude che, nel tardo pomeriggio, possano ripetersi questi disagi di viabilità ma ovviamente in direzione opposta.

Il tempo incerto previsto per domani sulla Liguria, con nubi e possibili piogge, potrebbe invece “salvare” la viabilità domenicale dai serpentoni infiniti di auto dei passati weekend.

Nei giorni scorsi, sul fronte dei cantieri autostradali, c’è stata una riunione tra Aspi, Regione ed enti interessati per quanto riguarda quelli della Valle Stura. Sulla A26 oltre agli interventi nelle gallerie, in molti casi, Autostrade ha deciso di ridurre le corsie di marcia sui viadotti per alleggerirli dal carico dei mezzi pesanti. Questo crea degli imbuti che formano poi le code.

La riunione ha definito alcuni dettagli del cronoprogramma – questa settimana i cantieri dovrebbero ridursi – e l’istituzione di un tavolo di confronto permanente. Anche per affrontare lo spinoso tema del cosiddetto cashback che, dal 1 febbraio, ha scalzato il sistema di esenzione automatica dei pedaggi.