Autostrade liguri: code in A10, A12 e A26 causa lavori - Genova 24

Liguria. La giornata inizia in salita, complici cantieri e lavori, per gli automobilisti alla guida sulle autostrade liguri. Sin dalle prime ore di questa mattina, sono diversi i km di coda che si sono formati in A10, A12 e A26. Questa la situazione attorno alle 8:30.

Partendo dalla A10, al momento si sono formati 2km di coda tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, causa lavori. Sono 4, invece, i km di coda tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, sempre per lavori.

Sulla A12, per ora si registrano 3 km di coda tra Recco e Genova Est, in direzione Genova, per lavori. Sono 2 i km di coda tra l’allacciamento A12/A7 e Genova Nervi, in direzione Rosignano. Infine, 2km di coda tra Recco e Rapallo, in direzione Rosignano, causa lavori.

In A26, ci sono 3km di coda tra Ovada e Voltri, in direzione Genova Voltri, per lavori. Sempre causa lavori, si è formata una coda di 1 km anche tra Voltri e Masone, in direzione Gravellona Toce.