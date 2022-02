Autostrade e città, la settimana inizia in coda tra traffico e cantieri - Genova 24

Genova. Traffico e cantieri e anche questo lunedì mattina è iniziato in coda per chi si sta dirigendo verso il centro di Genova. Dall’alba e all’ora di punta segnalati rallentamenti sul nodo del capoluogo ligure e sulla viabilità ordinaria. Ricordando che oggi scatta anche la chiusura del tunnel delle Ferriere sulla provinciale della Fontanabuona.

A ponente code sulla A10 tra Savona e Genova, a tratti, e sulla A26, dove continuano i cantieri e i restringimenti di corsia ma il problema si registra anche sulla A12, proprio perché oltre ai cantieri c’è un maggior flusso di mezzi dovuto alla chiusura della galleria Taviani.

Sulla A12 quindi coda di un chilometro tra Genova Nervi e Recco per lavori. Coda di un chilometro anche tra Chiavari e Rapallo per lavori.

Sulla A26 coda di tre chilometri in direzione Genova tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Verso Gravellona Toce coda di un chilometro tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Sulla A10 in direzione Genova coda di due chilometri tra Albisola e Celle Ligure per lavori.

In città a Genova, rallentamenti in uscita dalla sopraelevata verso Genova Ovest e in via Bobbio all’uscita del casello di Genova Est.

Dalle 22 di questa sera fino a domattina alle 5.30 via Canevari (e tutte le notti fino a giovedì) sarà chiusa per verifiche in direzione Foce. Traffico dirottato verso via Archimede per bus e mezzi pesanti.