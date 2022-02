Autostrada A26, via le esenzioni rimangono i cantieri. I residenti della Valle Stura: "Cornuti e mazziati" - Genova 24

Genova. “Ci era stata raccontata la favola dell’eliminazione del pedaggio per compensare in parte il disagio di una rete autostradale sempre oggetto di lavori di manutenzione. Noi abbiamo sempre sostenuto che l’esenzione era solo un palliativo, ma oggi ci domandiamo in virtù di quale ragione oggi si sia ripristinato il pedaggio pieno dopo un mese di transizione a pedaggio dimezzato. Sono forse diminuiti i disagi? Non ci pare“.

Queste le parole del Gruppo viabilità Valle Stura, il gruppo facebook nato spontaneamente dai residenti della vallata per organizzarsi e difendersi dal caos in cui la viabilità di tutta l’area è stata gettata da quasi quattro anni. “Coloro che devono timbrare un cartellino, sanno benissimo che i problemi sono irrisolti e l’unica eliminazione resta quindi non quella dei cantieri di lavoro, ma quella dell’esenzione del pedaggio, nel quasi totale silenzio delle nostre istituzioni – sottolinea il gruppo in un comunicato stampa – Ad una economia con moltissimi problemi dovuti all’emergenza Covid e con il continuo rincaro di bollette e costo della vita, ora i liguri e coloro che fruiscono delle nostre martoriate autostrade, saranno cornuti e mazziati senza che nessuno corra in loro aiuto”.

I disagi non si contano, e le code e i rallentamenti sono diventati pane quotidiano per le centinaia di persone che tutti i giorni si spostano per lavoro e studio. “Come Gruppo Viabilità Valli Stura ed Orba non possiamo che esprimere il nostro rammarico e la nostra rabbia per chi ha permesso tutto questo, con l’aggravante di uno stato che ora dovrà pure compensare la proprietà di Autostrade per l’Italia per tornare in pieno possesso e gestione della rete autostradale – conclude la nota – infrastruttura creata coi soldi dei cittadini e lasciata nelle condizioni che tutti possiamo toccare con mano da chi è ora sotto processo per il crollo del ponte Morandi. Grazie di cuore, ce ne ricorderemo”.