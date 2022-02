Attanasio: "Se la crisi Russia-Ucraina va avanti riattivare subito le centrali a carbone" - Genova 24

Genova. “Spero che il buonsenso prevalga e che la crisi Russia-Ucraina si fermi qui. Se dovesse andare avanti auspico che il nostro governo riattivi immediatamente le centrali a carbone“. È l’auspicio di Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova e imprenditore, che commenta con preoccupazione i venti di guerra e chiede che il governo italiano si muova sul fronte dell’energia.

“La Germania, dove Greta Thunberg ha avuto un’influenza molto superiore che in Italia, ha riattivato immediatamente le proprie centrali a carbone. Noi non capisco perché abbiamo tempi di reazione ridicoli, salvo poi piangere perché abbiamo le bollette elettriche esplose – dice Attanasio parlando a margine del convegno Tra capitale e debito: opportunità e aspettative per la finanza delle imprese -. Perché Civitavecchia non è immediatamente ripartita? E La Spezia? Mi rendo conto che c’è un problema di emissioni, ma anche che la gente non riuscirà più a pagarle queste bollette. Mi attendo comportamenti coerenti e conseguenti alla gravità del momento”.

In Liguria la centrale elettrica a carbone di Vallegrande alla Spezia è stata spenta appena due mesi fa dopo 59 anni di attività. Ben nota ai genovesi è quella che sorge sotto la Lanterna, spenta ormai dal 2017 e sottoposta a un intervento di parziale demolizione con l’idea di trasformarla in un museo. E proprio all’inizio di febbraio è iniziato lo smantellamento dei gruppi a carbone della centrale Tirreno Power di Vado Ligure, al centro di un processo per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo. Quell’impianto ora produce energia elettrica solo con gas naturale.

Ovviamente le preoccupazioni sul fronte energetico si allacciano a quelle sul fronte geopolitico: “La Russia è uno dei paesi con cui l’Italia ha sempre lavorato – commenta Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria -. Non siamo fortunati in questo. Le sanzioni legate alla crisi geopolitiche ultimamente sono andate dove operano le imprese liguri, in Iran e Russia. Lavoriamo molto su commessa, realizziamo impianti, e sono professionalità molto richieste in questi Paesi. Vedremo di che tipo saranno le sanzioni, ma sappiamo che leggere non servono. Aspettiamo. Di sicuro se comporteranno un ulteriore rincaro di prezzi del gas e dell’energia completamente fuori controllo, sarà un serio problema per tutti, che noi in Italia paghiamo ancora di più”.