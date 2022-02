La Sampdoria naufraga a Bergamo: l'Atalanta vince 4 a 0 - Genova 24

ATALANTA 4 (5′ Pasalic, 29′ e 61′ Koopmeiners, 85′ Miranchuk) – SAMPDORIA 0

L’ANALISI DEL MATCH

92′ Finisce qui. Una brutta Samp cede il passo a un’ottima Atalanta.

91′ Samp in avanti nel finale, Conti ci prova dalla distanza ma il suo tiro viene respinto.

87′ Ancora un cambio nell’Atalanta. Entra il 2002 Cittadini al posto di Toloi.

85′ Poker dell’Atalanta! Miranchuk si rende protagonista di una bella scorribanda centrale che lo conduce dentro l’area. Conclusione precisa e forte che non lascia scampo a Falcone.

81′ Bella iniziativa personale di Conti che vince un contrasto in area e calcia con forza sul primo palo. La palla sbatte contro il legno e carambola fuori. Pezzella, Scalvini e Mahele prendono il posto di Pessina, Hateboer e Zappacosta.

77′ Giallo per Toloi, duro su Sabiri. Salterà la partita con la Roma.

75′ Vieira per Ferrari nella Sampdoria.

73′ La Sampdoria sembra attendere la fine della partita. In realtà, a parte un paio di iniziative immediatamente prima del terzo goal dell’Atalanta, la squadra di Giampaolo ha fatto vedere davvero poco questa sera, anche tenuto conto della caratura dell’avversario. Ora, Pasalic crossa in mezzo verso la porta. Colley salta ma non colpisce, Falcone non ci arriva. Sfera sul palo e poi fuori.

67′ Esce Murru. Al suo posto entra Augello.

65′ Fallo di Thorsby su Hateboer, nel tentativo di far suo un passaggio rischioso di Murro. Tegola per la Samp, che dovrà fare a meno del norvegese nel match salvezza contro l’Udinese.

61′ Doccia gelata per la Samp! Nel momento migliore dei blucerchiati, l’Atalanta cala il tris. Miranchuk serve al centro dell’area Koopmeiners. Il centrocampista scaraventa la palla sotto alla traversa firmando così la doppietta personale.

60′ Terzo tentativo di Caputo, che allargatosi sul secondo palo prova in due occasioni a superare Musso. Fase positiva per la Sampdoria, che è riuscita a creare di più in questo scampolo di gara che in tutto il primo tempo.

58′ Ancora Samp. Ekdal serve Caputo al limite, conclusione in porta con Musso che si distende e respinge. Fuori Boga nell’Atalanta. Al suo posto, Miranchuk.

57′ Caputo si presenta a tu per tu con Musso dopo un bel movimento a mezzaluna e segna. Rete annullata per fuorigioco.

55′ Azione prolungata dell’Atalanta, con la Sampdoria che rimane inerme. Pessina riesce a battere a rete. Falcone è ben posizionato in prossimità del primo palo e respinge.

50′ Destro a giro dalla distanza di Boga. Pallone indirizzato verso l’incrocio dei pali. Falcone, in tuffo, ci mette una pezza smanacciando in corner. Si gioca a una sola porta. Il pressing atalantino è forsennato. Eluderlo con il palleggio è di per sé una buona strategia per poi poter creare superiorità. Tuttavia, per farlo serve qualità nel palleggio, cosa che questa Samp non ha né nei difensori né nella linea mediana.

47′ Accelerazione di Pessina che prova a tagliare verso il centro. Ekdal interviene fallosamente in scivolata e viene ammonito. Non era tra i diffidati.

46′ In appena due minuti, l’Atalanta ha già conquistato due corner, battuti però male da Koopmeiners.

46′ Giampaolo cambia tre uomini: fuori Magnani, Sensi e Quagliarella. Al loro posto, Yoshida, Rincon e Sabiri.

Secondo tempo

45′ Duplice fischio e squadre negli spogliatoi. Sampdoria in sofferenza contro una squadra di livello superiore sebbene alcune leggerezze in disimpegno che hanno propiziato i goal bergamaschi fanno pensare a una partita approcciata male dal punto di vista mentale.

42′ L’Atalanta continua a fare una partita di tocchi veloci e rapide combinazioni. Per qualità e ritmo non c’è partita fino a questo momento.

38′ Calcio d’angolo per l’Atalanta. La palla esce dall’area. De Roon cerca l’eurogoal ma la palla finisce abbondantemente alta sopra alla traversa.

36′ Gran cross di Hateboer per Pasalic, che salta indisturbato a centro area ma non riesce a inquadrare la porta.

35′ Ancora Atalanta. Azione sul lato destro dell’area della Sampdoria. Pessina da centro area tira in porta ma il tentativo è debole e centrale.

29′ Raddoppio Atalanta! La squadra di Gasperini è tagliente come un rasoio per vie centrali. Falcone rinvia. Nessun centrocampista della Samp va a saltare di testa. Pessina riceve e gira in verticale premiando l’inserimento di Koopmeiners, che a tu per tu con Falcone non sbaglia.

27′ Pessina entra pericolosamente in area portando a spasso un paio di difensori avversari. Il tentativo di assist finisce poi nelle mani di Falcone. Poco dopo, errore in uscita di Ekdal di cui beneficia Boga. Conclusione però troppo centrale.

25′ La Samp prova a bucare centralmente ma spesso i tentativi di imbucata centrale dei difensori diventano preda del feroce pressing atalantino. La Samp ha già pagato a caro prezzo uno di questi errori.

19′ Ma l’Atalanta non si fa certo impaurire. Rapido ribaltamento di fronte che porta Pasalic alla conclusione da fuori area. La botta è potente ma troppo a lato per impensierire Falcone.

18′ Bella iniziativa di Quagliarella. L’attaccante napoletano lavora un bel pallone al limite dell’area chiedendo il triangolo a un compagno. Uno-due riuscito e palla nei piedi nel cuore dell’area. Toloi in scivolata ferma l’attaccante doriano. Intervento giudicato regolare dal direttore di gara, che non reputato il contatto sanzionabile con il calcio di rigore.

15′ La Samp fa fatica a produrre gioco. Gli esterni sono in difficoltà perché l’Atalante riesce spesso e volentieri a creare superiorità, costringendo Conti e Murru a parecchie corse indietro.

10′ L’Atalanta non accenna a diminuire l’intensità del gioco, sfruttando molto entrambe le fasce. Sampdoria in difficoltà. Dopo il calcio d’angolo conquistato appena dopo il calcio d’inizio si è assistito a un monologo dell’Atalanta.

5′ Vantaggio Atalanta! Freuler riceve palla sulla destra e fa partire un cross teso. Pasalic si avventa sul pallone tagliando sul primo palo. Il colpo di testa prende in controtempo Falcone, che non può far altro che guardare la palla entrare in rete. Pesa sul goal bergamasco il doppio errore di Magnani, che aveva dato il là all’azione atalantina sbagliando un passaggio verticale in costruzione prima di marcare in maniera troppo blanda Pasalic.

4′ Koopmeiners scarica per De Roon, la conclusione del centrocampista nerazzurro termina però alta sopra la traversa.

2′ In realtà, in questi primissimi minuti è Pasalic il riferimento centrale dei bergamaschi, mentre Boga parte più da dietro.

La Sampdoria guadagna un calcio d’angolo dopo trenta secondi di gara a seguito di una conclusione di Caputo. La battuta di Sensi viene però respinta senza patemi dalla difesa dell’Atalanta.

1′ Gasperini, oggi squalificato, schiera l’Atalanta con il 3-4-2-1. Tridente mobile con Pessina e Pasalic a sostegno di Boga. Modulo quasi speculare per Giampaolo, che conferma tra i pali Falcone. Sensi agirà come trequartista alle spalle del tandem espero Caputo-Quagliarella. In partenza, sembra un 3-4-1-2.

FORMAZIONI

Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pasalic, Boga. Allenatore: Gritti.

Sampdoria: Falcone; Colley, Ferrari, Magnani; Conti, Ekdal, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Sozza; Assistenti: Bindoni e Longo; Quarto uomo: Pezzuto; VAR: Irrati; AVAR: Meli