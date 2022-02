Assorbenti gratuiti a scuola, il Cassini parte con la distribuzione: "Il ciclo non è un lusso" - Genova 24

Genova. Il liceo Cassini è partito con la distribuzione gratuita degli assorbenti, messi a disposizione di tutte le studentesse, per sgravarle così di un problema, legato al costo, che ha spesso un peso molto gravoso.

Nei giorni scorsi, il tema degli “assorbenti a scuola” è stato sollevato dall’istituto scolastico genovese Gastaldi-Abba dove, per la prima volta in Liguria, è stato accolta l’iniziativa solidale dell’assorbente sospeso, promosso da una studentessa di terza Ragioneria. L’idea prevede che siano le studentesse a preoccuparsi di far sì che ci sia sempre un assorbente a disposizione per un’altra studentessa.

Mentre l’iniziativa del Cassini, si differenzia perché, in questo caso, è proprio il liceo stesso – in collaborazione con i rappresentanti e le rappresentanti di istituto – a renderli disponibili nei bagni femminili.

“L’anno scorso – spiega Francesco Devoti, rappresentante d’istituto e coordinatore della Rete Studenti di Genova – si era palesato il problema degli assorbenti femminili, così abbiamo chiesto alla dirigenza di avviare un percorso per garantire alle studentesse di riceverne gratuitamente a scuola.”

Così, adesso, le studentesse del Liceo Cassini possono usufruire degli assorbenti gratuiti direttamente a scuola, evitando di comprarli nei supermercati dove, insistono le studentesse, “hanno spesso l’IVA ancora al 22%”.

“La questione degli assorbenti è una questione di classe, non possiamo continuare a far pagare una fortuna un bene assolutamente necessario, in maniera, peraltro, indiscriminata tra chi è più ricca e chi è più povera. Il ciclo non è un lusso.”

“Questa misura era assolutamente necessaria, – dice Ludovica Davini, anche lei rappresentante d’istituto del Cassini – un aiuto dovuto a tantissime ragazze. La tematica è molto importante e così abbiamo voluto dimostrare in questa maniera la nostra solidarietà a tutte quelle ragazze che, altrimenti, dovrebbero spendere una fortuna in prodotti di igiene.”

Questo sistema sembra funzionare, e così le studentesse del Cassini possono usufruire, gratuitamente, di assorbenti forniti dalla scuola.