Asl4, Lista Toti: "No a speculazioni sul lavoro del personale sanitario" - Genova 24

Genova. “È poco serio speculare su una pandemia ed è altrettanto poco serio speculare sul lavoro delle persone. Per questo non ci stupiamo che oggi il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi sia incappato in entrambe le fattispecie. Peccato, però, che le cose non stiano esattamente come dice”.

I consiglieri della Lista Toti Liguria replicano così sul tema dei contratti in scadenza a fine marzo in ASL 4.

“Anzitutto bisogna mettere ordine nei numeri – continuano i consiglieri arancioni – I dipendenti con contratto in scadenza a fine marzo ci risultano essere 111 e non 148, proprio perché nel corso degli ultimi mesi si è proceduto con tutte le stabilizzazioni possibili per legge. Molte di queste persone, inoltre, svolgono un’attività strettamente connessa alla gestione della pandemia: anche se al 31 marzo dovesse effettivamente decadere lo stato di emergenza, tuttavia, si valuterà il rinnovo in vista dell’esigenza di attività connesse, come il contact tracing e le vaccinazioni”.

“Il consigliere Tosi quindi può stare tranquillo ed evitare di intestarsi il pensiero di cittadini, medici, infermieri e oss. Perché l’unica cosa che hanno gradita a gran voce, tutte le volte che sono stati chiamati a farlo, è che il Movimento 5 Stelle non deve avere alcuna responsabilità di governo nella nostra regione. Tosi se ne faccia una ragione”, concludono.