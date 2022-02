Asl 4, Markas licenzia 65 lavoratori. Muzio (Forza Italia) chiede l'intervento immediato della Regione - Genova 24

Genova. “Mi è giunta oggi la notizia della comunicazione di licenziamento recapitata dalla società multiservizi Markas a 65 lavoratori impiegati in servizi di ausiliariato nelle strutture sanitarie della Asl 4, alcuni dei quali anche con contratto a tempo indeterminato. A quanto apprendo, questi licenziamenti, di prossima entrata in vigore, arrivano in esito alla decisione della Asl 4 di ridurre per motivi di rientro di bilancio i servizi richiesti alla Markas”.

E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

“Ritengo tale situazione inaccettabile e chiedo con urgenza alla Regione e al presidente Giovanni Toti, anche nella sua veste di assessore alla Sanità, di porre in essere da subito iniziative finalizzate a scongiurare questo pesante taglio di personale. Nella mia veste di consigliere regionale e membro della commissione Sanità incontrerò nei prossimi giorni i lavoratori colpiti dal provvedimento di licenziamento e presenterò oggi stesso le opportune iniziative in Consiglio”, conclude Muzio.