Arte e musica, arriva un nuovo murales a tema nel tunnel di Borgo Incrociati - Genova 24

Genova. Le atmosfere create dai grandi murales di Rois_one proseguono all’interno del tunnel di Borgo Incrociati con una nuova grande opera ispirata al mondo della musica.

Dopo il grande successo avuto con le due opere create a novembre con il progetto “we Love Colors”, il Municipio Bassa Val Bisagno ha voluto una terza opera per completare la zona centrale del tunnel, creando un vero e proprio percorso tra ispirazione antica e moderna, rielaborata in chiave Urban Art attraverso l’immaginario di Rois_one.

Grazie all’impegno del Presidente Ferrante e del Municipio Bassa Val Bisagno, che ha sostenuto l’iniziativa attraverso la stipula di un patto di collaborazione, mettendo a disposizione i materiali necessari alla realizzazione dell’opera , il tunnel di Borgo Incrociati scalda il cuore dei passanti con la sua innovativa esplosione di forme e colori.

Il percorso parte dall’opera “Interpretazione di una veduta di Genova medievale” che raffigura il passato della città attraverso i cardini della vita marinara antica che tra mare e porto rinnovano la forza del cambiamento, il vento che spinge le navi verso nuovi mondi.

La seconda opera, “Mattina verde”, di ispirazione moderna, utilizza gli studi di lettere classici dei graffiti (lettering), contornati da elementi che richiamano la vita dei liguri stretti tra mari e monti.

L’opera appena terminata, dal titolo “Futurois”, invece, è più intima e visionaria, ed è legata al mondo della musica e della tecnologia.

È un’opera dove studi di lettere, figurativi (characters) e sfondi (back grounds), si susseguono in 3 parti parzialmente distaccate, in cui il comune denominatore è lo stile grafico: stile rappresentativo degli anni ’80 ma rivisitato dalla visione retro-futuristica del cyberpunk, propria degli anni 2000.

Rois One storico graffitista genovese con 25 anni di esperienza oltre a raccontare le sue opere ci spiega le difficoltà trovate nella creazione delle opere nel tunnel di Borgo Incrociati: “Dipingere nel tunnel è stato davvero interessante e poter incontrare molte persone curiose di conoscere il mio mondo è stato molto stimolante. Fare un’opera di grandi dimensioni è per me consuetudine, ma farlo su una parete dove l’osservatore si trova a circa un metro dalla parete e osserva da molto vicino ogni dettaglio, ha richiesto una specifica progettazione e una precisione certosina”.

E continua: “Inoltre “Futurois” è situata su una parete incorniciata da bande e colonne in rilievo: è stato quindi necessario capire come sistemare una grande opera nello spazio e come inserire i rilievi interagendo in modo da rispettare l’essenza del supporto”.

Il tunnel di Borgo Incrociati si struttura quindi ora come un percorso: una possibilità di avvicinarsi al mondo dei graffiti e della street art, un’occasione di vedere da vicino delle opere e poterle fisicamente toccare e analizzare, una risorsa per la città e la cittadinanza, il frutto di una collaborazione virtuosa tra le istituzioni i cittadini e gli artisti locali.