Apa (Uil): "Con varo di Vista Fincantieri consolida carichi di lavoro, organici fino al 2026" - Genova 24

Genova. Oggi si e’ celebrato il Varo della Nave da crociera “Vista”, stazza lorda 67.700 tonnellate, che Fincantieri sta realizzando nello Stabilimento di Genova Sestri Ponente per il Gruppo Oceania. La nave dopo il varo verrà trasferita nella seconda banchina di allestimento ove rimarrà per il completamento fino alla consegna prevista nella primavera del 2023.

La crescita del volume produttivo del Cantiere garantita dalla professionalità e dall’impegno dei lavoratori unitamente alla politica commerciale e gli investimenti del Gruppo Fincantieri rappresentano una costante che negli ultimi anni ha prodotto una importante crescita occupazionale.

I lavoratori a suo tempo si sono battuti per la continuità produttiva del cantiere, allo stesso tempo non ci siamo cullati negli allori, e insieme al gruppo dirigente del cantiere hanno posto le basi per la rinascita dello stesso. La dimostrazione è data dai carichi di lavoro che garantiranno la continuità produttiva fino al 2026.

Oggi il cantiere impiega circa 800 dipendenti Fincantieri e circa 3000 lavoratori delle ditte dell’indotto qualificato e il 2022 porterà ulteriore implemento occupazionale. “Il progetto di ribaltamento deve essere perseguito per permettere di continuare questo sviluppo fondamentale per la città. Noi tutti abbiamo creduto al consolidamento del sito industriale di Sestri Ponente che rappresenta un’eccellenza che il Paese deve saper tutelare”, dichiara Antonio Apa, segretario ligure della Uilm.