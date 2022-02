Ancora sangue sulle strade di Genova: ventenne gravissimo dopo schianto in moto a Rivarolo - Genova 24

Genova. Ancora un dramma consumatosi sulle strade di Genova: ieri sera, verso le ore 21, un giovane centauro di vent’anni è stato ricoverato al San Martino di Genova dopo un grave incidente avvenuto in via Rivarolo, nell’omonimo quartiere.

Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per quasi un’ora per poter fare tutti i rilievi del caso. Ancora incerta però la dinamica: la prima ipotesi è che il ragazzo abbia perso il controllo della moto, schiantandosi a bordo strada, anche se al momento non è esclusa la presenza di un altro veicolo.

Il giovane è stato soccorso dai militi della Croce Rossa rivarolese: da subito le sue condizioni sono apparse disperate, e dopo essere stato immobilizzato sul posto, è stato intubato e trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in rianimazione.