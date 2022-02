Ancora sangue sulle strade di Genova: gravi due pedoni investiti da bus e auto - Genova 24

Genova. Non si ferma la lunga serie di incidenti gravi avvenuti nelle strade della nostra città. Questa mattina, infatti, nel giro di pochi minuti due pedoni sono rimasti gravemente feriti a seguito di due diverse investimenti.

Il primo è avvenuto a Marassi, in via Piero Pinetti, dove un uomo di circa 90 anni è stato colpito da un autobus mentre attraversava la strada. Violento l’impatto al suolo, tale da far scattare l’immediato ricovero in codice rosso al San Martino. Secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto fuori da attraversamenti pedonali.

Il secondo episodio, avvenuto poco dopo le 11, ha visto coinvolto sempre un uomo anziano travolto questa volta da un’auto in via Degola, a Sampierdarena. Immediato l’intervento del 118 che ha immobilizzato il ferito per poi portarlo d’urgenza e in codice rosso sempre al pronto soccorso del San Martino di Genova.