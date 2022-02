Anche Davide Nicola sulla strada del Genoa: è il nuovo allenatore della Salernitana - Genova 24

Sembrava destinato a tornare a furor di popolo a vestire i colori rossoblù ma alla fine le strade del Genoa e di Davide Nicola non si sono incontrate nuovamente. Spors ha infatti optato per la soluzione nuova scegliendo però un allenatore che per grinta e carisma sembra assomigliare al nuovo tecnico della Salernitana.

Da pochi minuti, il club campano ha reso noto l’esonero di Stefano Colantuono. Nicola si rituffa nella bagarre salvezza e non è di certo una buona notizia per le altre aspiranti. Oltre alla sofferta stagione genoana, infatti, l’allenatore classe 1973 ha firmato il miracolo Crotone e ha salvato il Torino dopo l’inizio di stagione disastroso della gestione Giampaolo.

Ancor prima dei principi di gioco, Nicola porterà a Salerno il suo vissuto, che è testimonianza concreta della possibilità di soverchiare lo stato delle cose. La salvezza dei granata così come quella del Genoa si avvicina molto alla categoria del miracolo sportivo. Purtroppo per entrambe, tuttavia, è quasi certo che non vi sarà spazio per più di un’impresa memorabile.