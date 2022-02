Ambulanze bloccate in autostrada, bimbo con crisi asmatica portato al Gaslini in elicottero - Genova 24

Genova. Un bambino colpito da una crisi asmatica mentre viaggiava in macchina sull’autostrada A7 è stato portato all’ospedale Gaslini di Genova con l’elicottero per evitare che l’ambulanza rimanesse in coda nel traffico. È successo nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18.00.

La richiesta di soccorso è partita da una piazzola poco prima dell’area di servizio Campora Est in direzione Nord. Il piccolo paziente non riusciva a respirare e così sul posto è giunto l’elisoccorso dei vigili del fuoco che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti, in buone condizioni di salute.

Gli operatori del 118, in particolare quelli del Tigullio, riferiscono di una giornata di grande difficoltà per le ambulanze a causa delle code in autostrada alle quali si aggiunge la situazione ormai cronica di disagio in Aurelia con traffico bloccato da Sori a Nervi per il nuovo semaforo all’altezza di Campostano.

Alle 19 si registrano 7 chilometri di coda in A7 per lavori nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Coda di 5 chilometri in A26 tra il bivio A26/A10 e Masone, code in A10 tra Savona e Albisola e tra Albisola e Varazze, coda di 3 chilometri in A12 tra Chiavari e Rapallo, sempre a causa dei cantieri.