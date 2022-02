Alta tensione in consiglio regionale, la Lega lascia l'aula in polemica con l'assenza del governatore Toti - Genova 24

Genova. Aria tesissima in consiglio regionale dove la Lega ha abbandonato l’aula nella seduta pomeridiana in polemica con l’assenza del governatore Toti.

“Abbiamo notato che le nostre proteste sulle assenze in Consiglio regionale del Presidente della Regione hanno sortito un effetto immediato – dice in una nota il Capogruppo del Carroccio Stefano Mai – Oggi Toti, presidente oltre che assessore alla sanità e assessore al bilancio, che negli ultimi tempi è stato lontano dalle questioni del territorio e più vicino a quelle romane, si è finalmente palesato in aula. Speravamo ci restasse fino alla fine dei lavori, per rispetto dei liguri che lo hanno eletto e di coloro che attendono risposte sui dossier aperti. Invece, nonostante vi fossero molte interrogazioni sulla sanità alle quali doveva rispondere direttamente, non è rientrato in aula alle 14 per intervenire in una nota trasmissione televisiva su argomenti di politica nazionale. Per questo motivo i consiglieri della Lega hanno abbandonato l’aula in segno di protesta contro una grave mancanza di rispetto nei confronti del consiglio regionale e dei liguri che attendono risposte sulla sanità. La Lega ha una parola sola”.

E Lista Toti nel Consiglio regionale mette in discussione l’incarico del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana (Lega). Lo fa attraverso il capogruppo Angelo Vaccarezza dopo l’uscita dall’aula del gruppo della Lega: “Nei consigli regionali dove sono in programma le interrogazioni, c’è un assessore delegato a rispondere, in questo caso l’assessore Marco Scajola – interviene Vaccarezza -. Se ci sarà una verifica di maggioranza chiedo di valutare bene il ruolo del vicepresidente, perché il vicepresidente sostituisce il presidente e quindi deve essere in grado di rappresentarlo ogni volta in cui lui non c’è. E’ quindi bene sapere se c’è un vicepresidente in grado di rispondere su tutti gli argomenti quando manca il presidente”.

Sulla polemica tutta interna al centrodestra interviene il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino: “La resa dei conti sembra già partita, ma se vogliamo dirla tutta, in maniera grottesca e non vorremmo proprio che questa presunta crisi, distante dai veri problemi del nostro territorio e dei nostri cittadini, si risolvesse come al solito in un banale teatrino, in un valzer di poltrone”.

“E’ dall’inizio della Legislatura che, come opposizioni, lamentiamo le assenze ripetute e costanti del Presidente Toti – aggiunge Pastorino – che ha voluto accentrare sulla sua persona sia l’assessorato alla sanità che quello al bilancio, un atteggiamento da padre padrone che adesso dovrà vedersela con le bizze del figliol prodigo”.