Alloggi per studenti nell'ex Magistero? Il Buridda: "Dopo lo sgombero del 2014 via Bertani abbandonata al degrado" - Genova 24

Genova. “Il collettivo è felice di vedere confermato il proprio ruolo di valorizzazione immobiliare nel territorio genovese. Ulteriore gioia viene dal fatto di scoprire che sarà un nuovo alloggio per student* universitar*: indice di ferrea volontà nell’investire su giovan* e sulla cultura. Ci congratuliamo con l’Ateneo per l’attrattiva nazionale e internazionale, visto che gli alloggi di via Bertani, realizzati a tempo record dopo lo sgombero del 2014, non sono sufficienti ad accogliere il boom di iscrizioni”.

Con queste parole gli antagonisti del laboratorio occupato autogestito Buridda commentano, non senza sarcasmo, le notizie trapelate in questi giorni che vedrebbero nell’edifico dell’ex Magistero di corso Monte Grappa, oggi sede del centro sociale, il progetto di un nuovo studentato con alloggi e servizi per gli iscritti all’ateneo genovese.

Un progetto che era stato già sviluppato per lo stabile di via Bertani e che ne aveva motivato lo sgombero dagli stessi antagonisti del Buridda che oggi occupano l’ex Magistero. Nei fatti, però, di quel progetto non si fece più nulla, e oggi l’edificio è abbandonato al degrado dal 2014. Un vero e proprio buco nero nel cuore della città, mentre di progetti che prevedono alloggi per studenti si sono moltiplicati, come per l’Hennebique e per la zona del Waterfront.

“Attendiamo trepidanti le evoluzioni del progetto ed in particolare i rendering, che fanno sempre bello. Nel frattempo continueremo a fare quello che sappiamo fare meglio, ovvero offrire a chiunque passi di qua, uno spazio dove poter praticare socialità, arte, cultura, crescita personale – rincarano dal Buridda – Continueremo a provare a rendere lo stabile e i laboratori sicuri, fruibili, ecosostenibili. Gli/le studenti studentesse, i/ le ricercatori ricercatrici e il personale accademico in generale sono ovviamente benvenut*, ma questo loro evidentemente già lo sanno, visto che non mancano né tra il pubblico né dietro le quinte”.