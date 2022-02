Alle comunali di Genova Azione darà indicazione di voto per Bucci, Calenda: "Un bravo sindaco" - Genova 24

Genova. Un’indicazione di voto più che un sostegno sulla scheda elettorale, ma la direzione è chiara. Azione si schiera con Marco Bucci alle prossime comunali di Genova. Il segretario del partito di centro, Carlo Calenda, fresco di nomina al primo congresso nazionale, ha spiegato la strategia di Azione alle prossime amministrative durante il programma Rai Mezz’ora in più, intervistato dalla conduttrice Lucia Annunziata.

“Ci sono comuni dove sosterremo sindaci di centrosinistra come a Verona o Padova e lo faremo con grande convinzione – ha detto Calenda – ma ci sono comuni dove ci sono bravi amministratori di destra, non di partito, come per esempio a Genova, con Marco Bucci, e lì una riflessione la stiamo facendo, io non posso mettere il nostro simbolo accanto a quello di Fratelli d’Italia perché abbiamo valori diversi, però merita una riflessione il fatto che Bucci è stato un bravissimo sindaco, ha avuto un problema come quello del crollo di ponte Morandi e l’ha risolto bene, e quindi lo si può sostenere con indicazioni di voto, ed è così che ci comporteremo“.

“La linea di condotta – continua Calenda – è quella della trasparenza, il nostro simbolo vicino a quello dei Cinquestelle o di Fdi non ci sta, però siccome la politica è pragmatismo, ci sono casi in cui c’è un buon sindaco e allora questo prevale rispetto ad altre considerazioni, comunque Bucci non è iscritto a nessun partito, è un tecnico”.

Azione potrebbe portarsi dietro, a questo punto, anche Più Europa con cui è attualmente in federazione.

La notizia del sostegno di Azione a Bucci è stata colta positivamente da Giovanni Toti (anche in nome del progetto centrista a lui caro): “Ottima notizia l’appoggio di Azione di Carlo Calenda al sindaco di Genova Marco Bucci. Le buone amministrazioni possono essere apprezzate da tanti e allargare il consenso, aggiungendo energie”, ha cinguettato su Twitter il presidente della Regione e cofondatore di Coraggio Italia.

Per quanto riguarda Italia Viva, invece, nei giorni scorsi sembrava che la strada fosse maggiormente orientata sul supporto a Dello Strologo ma con tutta una serie di riflessioni ancora da approfondire su tematiche delicate per la tenuta dell’alleanza. L’avvocato genovese, si è preso qualche giorno di tempo per dire la sua su questioni come gronda, nuovo Galliera, trasporto pubblico e nuova A7.

I “calendiani” in Liguria. Il segretario regionale di Azione in Liguria è Roberto Donno eletto tre giorni fa al congresso regionale. E’ affiancato dalla segreteria regionale composta da Niccolò Razza (vicesegretario), Martino Schivo (responsabile enti locali e consigliere comunale di Alassio), Fabrizio Pruzzo (responsabile comunicazione e consigliere municipale di Genova), Carlo Maria Limonta (responsabile organizzativo) e Gaetano D’Elia (tesoriere). Nel direttivo regionale sono Angelo Gattorna, Massimiliano Carpano (consigliere comunale di Savona), Daniele Raimo, Carlo Biancheri (consigliere comunale di Sanremo), Claudia Arduino (consigliere comunale a Laigueglia), Luigi Bussalai, Alessia Cafferata, Marina Casalegno, Duccio Guidi, Mario Manni (consigliere comunale di Taggia), Riccardo Ettore Minucci (consigliere comunale di Albenga), Desiree Negri, Adele Palma, Lorenzo Pasi, Laura Porcile, Susanna Rimassa, Marco Santachiara, Alessandro Scarpati, Luca Sergiampietri, Gianluca Tammaro, Maria Adele Taramasso (consigliere comunale e provinciale di Savona). Referenti dei gruppi territoriali anche Luca Cantamessa, Francesco Grana, Enrico Meini, Andrea Moreno e Paolo Pinna.