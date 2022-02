Albaro, perde il controllo della moto e finisce a terra: grave giovane centauro - Genova 24

Genova. Ha perso il controllo della sua moto per motivi da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Questi i primi dettagli sull’incidente stradale avvenuto intorno alle 16 in via Bovio, ad Albaro.

Un ragazzo, il conducente della due ruote, è stato soccorso e trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino.

Sul posto oltre a militi e automedica la polizia locale, per i rilievi. Si tratta dell’ennesimo incidente autonomo di una moto o di uno scooter avvenuto a Genova dall’inizio dell’anno.