Al Ducale di Genova 50 opere di Monet e una sorpresa multimediale per scoprire il maestro dell'impressionismo - Genova 24

Genova. Dopo quella su Escher un’altra mostra destinata a fare il pieno di pubblico a Palazzo Ducale di Genova. Direttamente dal Musée Marmottan Monet di Parigi, ecco 50 capolavori di Claude Monet, da ammirare dall’11 febbraio negli spazi del Munizioniere.

“Abbiamo voluto anche offrire ai visitatori una sorpresa multimediale“, rivela la direttrice del Ducale, Serena Bertolucci, mostrando la sala immersiva che grazie a un gioco di video, luci e specchi riproduce il lago delle ninfee.

La mostra è curata da Marianne Mathieu, direttrice scientifica del museo di provenienza, una delle Mecche dell’impressionismo e dell’arte moderna, ed è strutturata in modo da permettere al pubblico di percorrere l’evoluzione artistica del pittore, dalle opere giovanili a quelle più tarde, ma soprattutto quelle opere che egli stesso decise di tenere con sé, a casa, fino al giorno della morte.

Monet torna quindi protagonista a Genova dopo la mostra-evento in tempo di Covid in cui veniva concesso ai visitatori, uno per uno, di stare da soli per 5 minuti in una stanza con una delle Ninfee, proveniente anche in quel caso dal Musée Marmottan.

La nuova mostra, in programma fino al 22 maggio, è suddivisa in sette sezioni, ideate in modo da creare un momento intimo con l’artista e di comprendere al meglio la filosofia della luce che ha improntato l’impressionismo:

Il giardino di Monet,

Le origini del Musée Marmottan Monet: dall’Impero all’Impressionismo,

En plein air,

La luce impressionista,

Da Londra al giardino: nuove prospettive,

Le grandi decorazioni,

Monet e l’astrazione,

Le rose

Il Musée Marmottan Monet – il cui vastissimo patrimonio artistico è raccontato nel percorso della mostra – possiede il nucleo più grande al mondo di opere di Monet, frutto di una generosa donazione di Michel, il figlio del maestro, nel 1966.

Serena Bertolucci ricorda che la mostra “è davvero molto incentrata sulla natura, la botanica, ed è volutamente legata all’arrivo della primavera ma anche del ritorno di Euroflora in città“.

La mostra, promossa e organizzata dal Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria e Arthemisia, è accompagnata da un catalogo edito da Skira.

Orario apertura

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

(La biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti

Intero € 15,00 Audioguida inclusa

Ridotto € 13,00 Audioguida inclusa