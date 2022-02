Ai Camaldoli piantato un ulivo intitolato a Gino Strada, in futuro avrà anche una via - Genova 24

Genova. Sarà un piccolo ulivo, simbolo universale di pace, a portare per la prima volta a Genova il nome di Gino Strada, medico, attivista e fondatore di Emergency morto lo scorso 13 agosto. Lo ha deciso Massimo Ferrante, presidente del Municipio Bassa Valbisagno, dopo l’approvazione all’unanimità di una mozione del M5s che chiedeva l’intitolazione di una via nella zona.

La scelta del luogo è ricaduta sui giardini Camaldoli di via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso, dove in data odierna è stato piantumato un giovane albero di ulivo e posizionata una targa dedicata a Gino Strada con la dicitura “uomo di pace e fondatore di Emergency”. La cerimonia di scopertura avverrà giovedì 24 febbraio alle 12.00 in presenza del presidente Ferrante e dei consiglieri.

L’intenzione è quella di dedicare a Gino Strada uno spazio pubblico nel territorio della Bassa Valbisagno, ma le regole della toponomastica cittadina sono stringenti: devono passare almeno dieci anni dalla morte di un personaggio illustre prima di potergli intitolare qualcosa in via ufficiale. E così, nel frattempo, a ricordare il medico noto per il suo impegno in favore della pace saranno una pianta e una semplice targa.

Del resto il Consiglio comunale di Genova aveva già approvato un ordine del giorno, anche in quel caso presentato dai Cinque Stelle, per intitolare una via o una piazza a Gino Strada. In quell’occasione però non c’era stata l’unanimità: i consiglieri della Lega e di Cambiamo! presenti si erano astenuti mentre i consiglieri di Fratelli D’Italia si erano assentati dall’aula al momento del voto.