Abbonamento annuale Amt agevolato a 29 euro per i minori stranieri non accompagnati - Genova 24

Genova. Un abbonamento Amt a prezzo agevolato – 29 euro per l’annuale – per i minori stranieri non accompagnati presi in carico dai servizi sociali e per i quali sia stata avviata la richiesta di permesso di soggiorno presso l’Ufficio immigrazione della Questura. È quanto è stato deliberato dalla giunta e riguarderà i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio comunale e, appunto, presi in carico dai servizi sociali.

“Negli ultimi due anni – dice il consigliere delegato alle Politiche sociali Mario Baroni – c’è stato un aumento esponenziale di minori stranieri non accompagnati e le cause sono da ricercarsi sia nei nuovi conflitti internazionali che negli effetti della pandemia”.

“I nostri servizi sociali e le associazioni del terzo settore hanno fatto e continuano a fare un grande lavoro per sostenere questi ragazzi – aggiungono gli assessori Pietro Piciocchi e Matteo Campora -, un lavoro che oltre a comportare un grande dispendio di energie comporta anche un grande dispendio di denaro. I minori, infatti, hanno le esigenze di ogni bambino: la scuola, le attività ludico-sportive. Fino a oggi servizi sociali e terzo settore si sono fatti carico di questi spostamenti, spesso con biglietti singoli. Da oggi, invece, per i minori per i quali sia stato attivato l’iter per la richiesta di permesso di soggiorno, sarà possibile accedere ad abbonamenti a prezzo agevolato grazie anche a una modifica del regolamento Amt che ha introdotto questa fattispecie tra i possibili destinatari delle agevolazioni economiche”.

Nella giunta, inoltre, è stato deliberato l’acquisto di dpi proprio a tutela degli operatori del terzo settore che si occupano di minori.