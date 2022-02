Abbandonano sacchi di 'zetto' a bordo strada: camion sequestrato e multa da 3mila euro - Genova 24

Genova. Stavano scaricando il camion pieno di cuffe di zetto, abbandonando i rifiuti illegalmente a bordo strada: colti sul fatto, sono stati denunciati e multati.

Il fatto è successo sulle alture di Morego, in Valpolcevera, dove i carabinieri del Radio Mobile, durante un pattugliamento, hanno sorpreso tre genovesi di circa 50anni intenti a scaricare il mezzo da lavoro dal suo carico fatto di rifiuti misti e residui di demolizione.

Fatte le necessarie verifiche i tre sono stati denunciati per il reato di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, inosservanza di prescrizioni contenute nell’autorizzazione al trasporto rifiuti e trasporto di rifiuti in mancanza del formulario identificativo. Il camion è stato sequestrato e per ognuno di loro è scattata anche la sanzione di 3000 euro.