A Villa Durazzo Pallavicini sono fiorite le camelie: ogni weekend tour guidati per scoprirle - Genova 24

Genova. Al parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli anche la nuova stagione 2022 si apre con l’evento più atteso, quello della fioritura delle camelie. Tutti i weekend dal 19 febbraio al 3 aprile alle 14.30 saranno attive le visite guidate al camelieto storico più antico e più esteso d’Italia che, dallo scorso autunno, si è arricchito grazie ai nuovi impianti delle camelie invernali.

Il parco, realizzato tra il 1840 e il 1846 è considerato un’eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed europeo e vanta uno dei camelieti più importanti d’Europa e il più sviluppato d’Italia. Il camelieto, nato nel 1856, è oggi un viale di 200 metri con veri e propri alberi di camelie che superano i 6 metri e vanta una ricchezza straordinaria che conta 150 piante diverse. Quest’anno la stagione delle fioriture è iniziata in autunno con l’ingresso di un primo gruppo di camelie invernali che sarà ulteriormente integrato alla fine della prossima estate.

Intanto i lavori fervono per “accudire” le Camellia japonica del marchese Ignazio Pallavicini che hanno raggiunto portamenti arborei straordinari e costituiscono un boschetto quasi magico con i bei tronchi che sono cresciuti rendendo ancora più visibili le antiche cicatrici dovute agli innesti oggi diventate vere e proprie sculture viventi.

Tutti i sabati e tutte le domeniche dal 19 di febbraio fino al 3 aprile, saranno nuovamente attivi gli incontri con la direttrice che accompagnerà i visitatori in un vero e proprio tour della camelia parlando delle caratteristiche di queste piante così amate nell’Ottocento ed ancora oggi, tanto da diventare fiore simbolo di importanti marchi del beauty e del lusso.

I visitatori incontreranno la grande pianta sita sul Lago Grande, attraverseranno il camelieto storico per giungere alle camelie del giardino di Flora e alla camelia pendula posizionata in prossimità della scena del Coccodrillo. La fine di febbraio è il momento in cui le camelie iniziano la loro fioritura: la festa inizia e il viale comincia ad essere punteggiato dei rosa accesi delle prime corolle volate a terra.