A Brignole riapre lo storico albergo Astoria, l'assessore Cenci: "Ora riqualificare la piazza" - Genova 24

Genova. “Ristrutturato l’albergo ora bisogna riqualificare la piazza e l’area circostante”, queste le parole di Simonetta Cenci, assessore all’Urbanistica e ai Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, pronunciate in occasione della conferenza stampa di riapertura, dopo oltre quattro anni, dello storico albergo Astoria, in piazza Brignole, oggi completamente ristrutturato.

L’albergo Astoria infatti – situato in un punto strategico di accesso al centro città, a due passi dalla stazione ferroviaria Brignole e dalle vie dello shopping e costruito dai Marchesi Serra nel 1860 – ha riaperto i battenti lo scorso 1° ottobre in una veste a quattro stelle, tra modernità e dettagli vintage.

La ristrutturazione, affidata a Giorgio Mor, architetto e ingegnere, e Manuel Giliberti, architetto ma anche sceneggiatore e regista, ha donato all’Astoria una nuova anima caratterizzata dall’essenziale modernità delle linee, restituendo respiro ed eleganza agli spazi ma conservando elementi architettonici di molto impatto come l’antico ascensore e lo scalone liberty, e inserendo ad arte suggestivi dettagli vintage.

“L’hotel Astoria si trova in una location assolutamente strategica per la nostra città, tale che aiuta a far sì che la piazza retrostante debba essere sicuramente valorizzata. I privati hanno già presentato un progetto che è al vaglio degli studi della valorizzazione urbana, grazie all’intervento degli assessorati dei lavori pubblici che faranno in modo di renderli realizzabili”, continua l’assessore Cenci.

E spiega: “La piazza, pur rimanendo fulcro centrale del traffico cittadino, dovrà sicuramente diventare più urbana. Il nostro sogno è quello di far diventare le due piazze antistanti le stazioni ferroviarie di Brignole e Principe punto di riferimento e smistamento di passeggeri e turisti che utilizzano anche la metro. Bisogna pensare alle piazze come punti di incontro e condivisione, e ripensarle anche in ottica di lavoro da remoto. Per questo occorre intensificare i rapporti con gli hotel in modo che mettano a disposizione le proprie hall“.

Riapertura hotel Astoria a Brignole

L’Astoria in particolare si rivolge principalmente a una clientela leisure italiana ed internazionale, per la comodità di accesso e per la vicinanza ai maggiori centri d’interesse della città, ma proprio per questo conta di intercettare anche un flusso turistico crescente che sta sempre più riscoprendo un capoluogo ligure capace di valorizzare il territorio e la sua offerta unica fatta di natura, cultura, storia e gastronomia.

A tal proposito il nuovo Astoria offre alla propria clientela un certo numero di pacchetti a tema, dalla scoperta della città e dei suoi monumenti a quella della Genova degli artisti e di De Andrè, oltre ad una offerta speciale “Salone Nautico” ed “Euroflora” e un’altra, più ampia, che allarga l’esplorazione all’intera Liguria e alle sue bellezze.

Giovanni Rimbotti, amministratore delegato di Algilà srl cui fa capo oltre ad Hotel Astoria anche un elegante hotel in un palazzo del 1700 a Ortigia, Siracusa ha dichiarato: “Sono felice di vedere finalmente ultimato e aperto il nuovo Astoria, un pezzo di storia della città che con lei sta rinascendo. Crediamo fortemente nel futuro di Genova e nelle potenzialità di un territorio che possiede attrattive uniche al mondo e che per molti ancora rimane da scoprire”.

E conclude: “Siamo pronti a fare la nostra parte, in sinergia con le altre realtà del comparto alberghiero e collaborando con chi opera nel campo del turismo e della cultura di questa città che ci ha accolto con favore. Non vediamo l’ora di ospitare nella nostra struttura visitatori dall’Italia e dal mondo, in arrivo a Genova per affari o per diletto, lasciando a tutti il ricordo di un’esperienza unica e indimenticabile, e la voglia di tornare”.