777 Partners sbarca in Brasile e acquista il 70% del Vasco da Gama - Genova 24

Rio de Janeiro. Dopo il Genoa ecco il Vasco da Gama. Il fondo 777 Partner ha acquisito ufficialmente il Vasco da Gama.

Questa la comunicazione comparsa sul sito della squadra brasiliana: “Il Club de Regatas Vasco da Gama e 777 Partners annunciano di aver firmato un principio d’intesa per un investimento nel calcio di Vasco da Gama. La proposta non vincolante della società di investimento nordamericana è di investire 700 milioni di reais brasiliani (circa 121 milioni di euro) in cambio di una partecipazione del 70% nella Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol (“Vasco SAF”) da costituire. Compreso il debito di 700 milioni di reais brasiliani che dovrà assumere Vasco Saf, l’offerta valuta Saf a 1,7 miliardi di reais brasiliani, rendendo questa la più grande transazione nella storia del calcio brasiliano”.

Come per molte squadre in Brasile, il Vasco da Gama (uno dei club storici brasiliani, con sede a Rio de Janeiro) il debito è cresciuto negli ultimi anni e ha subito un’impennata a causa della pandemia di Covid-19.

“I partner hanno convenuto di fornire a Crvg un prestito ponte di 70 milioni di Brl convertibile in azioni Vasco Saf al termine dell’operazione. Durante un periodo di 90 giorni, 777 Partners condurrà una due diligence di conferma al fine di finalizzare l’investimento, che sarà comunque soggetto all’approvazione dei partner Crvg in assemblea generale”.

Una proprietà comune, come avevano annunciato in passato Josh Wander e soci, potrebbe consentire ai club nella galassia 777 Partners di collaborare nel valorizzare giocatori.

777 Partners oggi presenta un portafogli di 49 aziende, tra cui spiccano diversi nomi legati direttamente all’ambito sportivo, come i media 1190 Sports e Fanatiz, la società di promozione del calcio femminile Ata Football o il principale club cestistico della capitale del Regno Unito, i London Lions. Gli asset in portafoglio si aggirano intorno ai 3 miliardi di dollari, con il fondo che ha oltre 600 dipendenti.