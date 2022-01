"You can't always get what you want": da San Marcellino un videoclip per raccontare l'inclusione grazie all'arte - Genova 24

Genova. Si chiama “You can’t always get what you want” e vuole raccontare la convivenza possa passare attraverso il linguaggio dell’arte. Il videoclip è stato presentato ieri, nell’ambito della tavola rotonda “L’arte del convivere: convivere attraverso i linguaggi artistici” ed è realizzato dal laboratorio artistico e musicale dell’Opera Sociale di San Marcellino, attiva nel centro storico genovese per la promozione sociale delle persone in condizione di senza dimora.

“Quello che ci piace sottolineare, in questo caso, non sono tanto le qualità artistiche del videoclip che abbiamo prodotto ma il processo che ha visto protagonisti gli ospiti dei nostri servizi – spiega Lorenzo Penco, coordinatore dei laboratori artistici dell’Opera dei gesuiti – Siamo convinti che l’accompagnamento sociale di chi vive condizioni di emarginazione, povertà estrema e senza dimora, richieda competenze specifiche degli operatori, ma anche il protagonismo di chi fruisce dei servizi e il coinvolgimento del territorio“.

Il videoclip, firmato dal regista Lucio Basadonne e realizzato in collaborazione con l’Università di Genova, è frutto del lavoro collettivo del laboratorio ‘Moto perpetuo’, gruppo musicale che unisce operatori e ospiti dei servizi di San Marcellino: “Lo scopo del nostro percorso è far sì che ciascuno si senta partecipe, a prescindere dalle competenze tecniche. Mettiamo al centro le potenzialità e i punti di forza anziché quelli di debolezza, che a volte rischiano di offuscare il resto. Crediamo sia possibile fare arte e cultura partendo da un collettivo di persone diverse, unite dal desiderio di fare generare bellezza non solo nel risultato finale, ma (soprattutto) nel percorso fatto insieme”.

L’Opera di San Marcellino è attiva nel centro storico di Genova e si occupa di emarginazione, povertà estrema e persone in condizione di senza dimora: “Riteniamo che questa condizione riguardi tutta la società, che non si possa ridurre la questione ai singoli aspetti problematici o delegarne la gestione all’esclusivo intervento di specialisti del settore – evidenziano nel presentare il videoclip – Non si può pensare, come purtroppo negli ultimi anni fanno sempre più decisori politici, di poter nascondere alla società le persone in difficoltà per evitare il disagio di vederle in strada. L’esistenza delle persone senza dimora va resa visibile ed è necessaria la costruzione di una comunità accogliente per restituire a ognuno spazi dove sentirsi accettato e portatore di senso. Saper accogliere tutti senza escludere i più deboli non è retorica, ma l’unico modo con cui la società può affrontare in modo costruttivo il tema delle diseguaglianze e dell’emarginazione”.

Una visione, quella di San Marcellino, che emerge chiaramente dal videoclip “You can’t always get what you want”, cover dell’omonimo brano dei Rolling Stones, girato in un unico (bellissimo) piano sequenza che parte dall’interno della Chiesa di San Marcellino per spostarsi per i vicoli tra via del Campo e piazza don Gallo. Protagoniste, come cantanti, musicisti e attori le stesse persone in condizione di senza dimora in un collettivo indistinguibile con operatori, volontari, musicisti, abitanti del quartiere.