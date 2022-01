Voltri, minaccia passanti e automobilisti con un lungo coltello: denunciato 52enne - Genova 24

Genova. E’ stato notato per la prima volta intorno alle 21 in via delle Fabbriche a Voltri mentre con in mano un coltello lungo 38 cm, di cui 24 di lama, diceva frasi sconnesse e minacciava i passanti.

Sul posto sono arrivate le volanti del commissariato Pra’ ma dell’uomo nessuna traccia. Un’ora dopo è arrivata alla centrale operativa della questura una seconda segnalazione: questa volta l’uomo che ha chiamato la polizia non ha mai perso di vista il potenziale aggressore e le volanti sono riuscite a fermarlo.

Identificato in un 52enne di origini belghe, è risultato completamente ubriaco. E’ stato denunciato per minacce aggravate e per porto di abusivo di armi e sanzionato per ubriachezza molesta. Il coltello è stato sequestrato