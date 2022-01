Voltri, grave incidente dopo l'inseguimento della polizia: giovane in codice rosso al Villa Scassi - Genova 24

Genova. Un ragazzo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto nella notte a Voltri, dopo un inseguimento con la polizia scattato qualche minuto prima dopo la fuga dal controllo degli agenti.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica della vicenda: secondo quanto riferito dalla Questura, il giovane, classe 1988 di origini marocchine, sarebbe fuggito in moto ad un controllo di polizia, opponendo resistenza. L’inseguimento, a velocità sostenuta, è finito in via Buffa, a Voltri, dove il motociclista è caduto, rimanendo gravemente ferito.

La polizia riferisce anche di danneggiamenti all’autovettura impegnata nell’inseguimento, ma non ci sono ancora i dettagli sulla dinamica esatta dell’incidente. Non risultano feriti tra i poliziotti. Il ragazzo è stato poi soccorso dai medici del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento.