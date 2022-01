Viabilità, campagne e raffica di multe: così a Genova sono calati incidenti mortali e feriti gravi - Genova 24

Genova. Sul versante della sicurezza stradale il dato positivo che emerge a Genova è il calo degli incidenti stradali e quello degli incidenti con feriti. Se il numero complessivo dei sinistri è pressoché in linea con gli anni precedenti, il 2021 ha fatto registrare una flessione di quelli più gravi, letali o con feriti in prognosi riservata. Sono infatti 14 gli incidenti mortali occorsi nel corso del 2021, contro i 18 del 2019, i 24 del 2018 e i 21 del 2020. Per quanto riguarda i sinistri con feriti, i dati parlano di 3350 incidenti nel 2021, contro i 3706 del 2019, 3976 del 2018 e 4046 del 2017.

“Sono soddisfatto, in una città come Genova che storicamente detiene record negativi per quanto riguarda l’incidentalità stradale finalmente siamo riusciti a invertire la tendenza per quanto riguarda gli incidenti mortali e quelli gravi”. A parlare è Gianluca Giurato, comandante della polizia locale di Genova che oggi, insieme all’assessore comunale Giorgio Viale ha presentato il bilancio dei sinistri riferito agli ultimi cinque anni.

In termini percentuali, rispetto al 2017, e anche rispetto al 2020, si registra un 33% in meno di incidenti mortali mentre per quanto riguarda gli incidenti con feriti con prognosi riservata si nota un aumento del 15% rispetto al 2020 – nonostante gli scarsi movimenti legati al lockdown – ma una diminuzione del 17% rispetto al 2017.

“Questi dati sono frutto delle campagne di sensibilizzazione del Comune e della polizia locale – dice l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale – e del lavoro degli agenti sulle strade, ora è importante proseguire su questo percorso non solo, come è ovvio, per preservare la salute dei cittadini ma anche per andare a influenzare i meccanismi che rendono Genova una delle città dove le assicurazioni rc auto sono più care in assoluto”.

Durante la conferenza stampa sono stati forniti i dati relativi alle sanzioni elevate dalla polizia locale negli ultimi cinque anni. Si passa dalle 19.122 del 2017 alle 52.400 del 2021 con un aumento di alcune tipologie come le multe per uso del telefono al volante, per violazione della segnaletica, per cambiamenti di corsia e direzione illegittimi.

“Ci stiamo concentrando sui comportamenti pericolosi, di contro sono diminuite, rispetto al 2019, per ordine del comando, le multe per sosta vietata – spiega Giurato – questo per rispondere a chi dice che la polizia locale fa multe solo per fare cassa”.

L’obbiettivo della polizia locale e del Comune è di confermare il trend di decrescita. Con una nuova campagna di sensibilizzazione social anche nel 2022. “Per il resto siamo convinti che i genovesi stiano iniziando a capire – conclude il comandante – lo stiamo vedendo dai dati relativi ai tutor, telelaser e semafori intelligenti, le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità e infrazioni della segnaletica a gennaio si sono dimezzate rispetto all’anno scorso”.