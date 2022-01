Via delle Fontane, uomo aggredito e rapinato da due giovani: 22enne in manette - Genova 24

Genova. E’ stato aggredito e rapinato da due giovani che lo hanno bloccato, picchiato e gli hanno portato via 1420 euro. E’ successo ieri mattina in via delle Fontane.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno segnalato quella che sembrava una rissa. Sul posto gli agenti delle volanti che hanno visto i due colpire violentemente un uomo che cercava di trattenersi e fuggire.

Mentre uno dei due poliziotti prestava soccorso alla vittima che gli ha riferito di essere stato appena aggredito e rapinato di 1420 euro, l’altro ha inseguito i due fuggitivi. E’ riuscito a fermarne uno che ha cercato di disfarsi di diverse banconote stropicciate che teneva in tasca e che una volta recuperate sono state quantificate in 820 euro.

Addosso al 22enne sono state rinvenute 3 catenine con il gancio strappato di cui non ha saputo giustificare il possesso e per tale motivo è stato anche denunciato per ricettazione.