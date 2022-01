Vendita Aspi, domani presidio davanti alla sede Corte dei Conti della Liguria - Genova 24

Genova. Un presidio di solidarietà verso i giudici è previsto domani pomeriggio davanti alla sede della Corte del Conti della Liguria per sostenere la causa amministrativa contro la gestione della cessione di Aspi allo Stato.

A lanciarlo il movimento politico ‘Alternativa’, in sostegno dell’iniziativa lanciata da Mattia Crucioli, da sempre in prima linea per protestare contro l’esito del passaggio di proprietà delle grande spa concessionaria di praticamente metà delle autostrade italiane.

L’appuntamento è alle ore 17 davanti alla sede delle Corte di Viale Brigate Bisagno 2: “Ringraziamo chi ci ha già confermato la propria adesione e tutti quei cittadini che ‘Non vogliono fare finta di nulla”, scrive il coordinatore regionale Gerardo Altosole, richiamando lo slogan simbolo di questa campagna.