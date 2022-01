Vende hashish ai ragazzini in stazione: arrestato pusher 30enne - Genova 24

Chiavari. Sabato scorso, i poliziotti del Commissariato Chiavari hanno arrestato un 30enne per spaccio di fronte alla stazione di Lavagna. Infatti già da qualche giorno gli agenti avevano iniziato a monitorare un’attività di spaccio segnalata proprio nei pressi delle stazioni ferroviarie di Chiavari e Lavagna.

Sabato pomeriggio, durante un servizio di appostamento a Lavagna, un 30enne è stato notato mentre veniva avvicinato da due ragazzini, uno dei quali restava defilato mentre l’altro avviava con lui una breve contrattazione, mostrandogli poi alcune banconote.

A quel punto, prima che si completasse lo scambio, gli agenti hanno deciso di intervenire e i due, vistisi scoperti, hanno cercato di darsi alla fuga. Nel frangente, il 30enne ha cercato di disfarsi di un involucro successivamente recuperato.

I due sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato dove è stato appurato che il pusher stava per vendere la droga in cambio di 300 euro, somma effettivamente recuperata e consegnata ai genitori del minore convocati in Commissariato.

Lo spacciatore è stato arrestato e portato a Marassi