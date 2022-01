Vaccino, in Liguria superate le 700mila dosi booster: metà popolazione over12 ha la terza dose - Genova 24

Genova. “In questa settimana sono state più di 12.049 le prime dosi somministrate mentre le terze dosi sono state 84864. Circa 100 mila vaccini in 7 giorni. Oggi alle 14 abbiamo raggiunto 704.414 dosi booster effettuate che ci porta a raggiungere e superare il 50% dei liguri (over 12) con la dose booster”, così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

“Siamo al massimo della nostra capacità vaccinale e per questo contratterò il generale Figliuolo per cercare far arrivare in Liguria ulteriori vaccini. Dalla prossima settimana aumenteranno anche le somministrazioni per la fascia che va dai 5 agli 11 anni, con l’Ospedale Pediatrico Gaslini che arriverà a 1.200 dosi a settimana mentre in tutte le Asl della Liguria per le famiglie è possibile trovare posto nelle 48 ore successive la prenotazione”, ricorda il governatore.

“Nonostante l’alta circolazione del virus – ha aggiunto – grazie ai vaccini la nostra vita sta tornando alla normalità. I dati ci dicono che il picco è stato raggiunto e che siamo nel plateau della quarta ondata

ma siamo bloccati da regole ormai superate, delle quarantene e della divisione dei colori delle regioni”.

“Le regole dovranno cambiare così come chiederemo venga cambiata la norma che conteggia tra i pazienti Covid coloro che risultano positivi ma sono in ospedale per altre patologie”, conclude Toti ribadendo un concetto espresso più volte nell’ultima settimana anche da altri presidenti di regione ed esperti.