Vaccino Covid, 3000 richieste in un'ora per il booster dei 12-15enni ma per molti l'appuntamento è a metà febbraio - Genova 24

Genova. Una vera e propria corsa al richiamo del vaccino contro il Covid quella dei genitori liguri che, da oggi alle 18, potevano prenotare la dose booster per i loro figli tra i 12 e i 15 anni. Soprattutto coloro che avevano approfittato subito della possibilità di poterli immunizzare, nel luglio scorso, hanno deciso di catapultarsi sul portale regionale per evitare che, con la riduzione della validità del super green pass a quattro mesi, i ragazzi si trovassero senza certificato verde, con tutte le conseguenze del caso.

Tantissimi quindi hanno provato a prenotare immediatamente – 2300 nella prima mezz’ora, oltre 3000 in un’ora – ma per molti la sorpresa poco gradita. Nessuno slot disponibile fino ai primi dieci giorni di febbraio. “Questo significa che mio figlio 12enne, che avevamo fatto vaccinare a inizio luglio – racconta un genitore a Genova24 – resterà fino al 10 febbraio senza green pass e, al di là dell’impossibilità di praticare sport, andare a cinema o teatro, o al ristorante, a scuola sarà trattato come un no vax e quindi in caso di due alunni positivi sarà costretto alla dad“.

“Alla fine i genitori che per primi avevano con fiducia fatto vaccinare i loro ragazzi tra i 12 e i 15 anni si trovano svantaggiati, paradossalmente, rispetto a chi aspettato l’inizio delle scuole o i nuovi obblighi“, afferma un altro genitore di 12enne.

C’è chi è stato più fortunato, visto che il presidente della Regione Giovanni Toti stasera assicura che “le prime vaccinazioni saranno somministrate già da domani, e domani mattina alle 8 sarà possibile prenotarsi anche tramite tutti gli altri usuali canali”. Ed è egli stesso a ricordare come sia “necessario ricevere le dosi e i richiami nei tempi corretti per massimizzare la sua efficacia”.

C’è da dire che, come era già accaduto per altre fasce di età e altre fasi della campagna vaccinale, è probabile che l’organizzazione degli slot da parte della Asl3 sarà ricalibrata in base alle (tantissime) richieste ed esigenze della popolazione. Quindi, anche in questo caso, il consiglio degli enti preposti ai cittadini è di ritentare con una nuova prenotazione in un secondo momento.

Dove. Si ricorda anche che – per quanto riguarda la Asl 3 Genovese – le sedi di erogazione del vaccino per la fascia 12-15 anni sono diverse: non solo gli hub della Sala chiamata del porto, della Torre Msc a San Benigno e del Teatro della Gioventù ma anche al palazzo della Salute di via Maggio a Quarto, presso l’ambulatorio vaccinale dell’ex ospedale Celesia a Rivarolo, al Palazzo della Salute Doria a Struppa e alla Croce Verde di Casella. Oltre naturalmente alla rete di farmacie accreditate.

La campagna. Nell’ultima settimana, dal 5 all’11 gennaio, sono state 10.329 le prime dosi somministrate, di cui oltre 3300 andate a cittadini sopra i 50 anni di età. Sono invece 8.570 le prenotazioni per ricevere la prima dose per gli over 12. Per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni, sono oltre 21mila i prenotati e oltre 10mila le persone già vaccinate.

Novità – o meglio, chiarimenti ulteriori – anche sul fronte dei tamponi per studenti. “Per quanto riguarda la gratuità dei tamponi per gli studenti – spiega il presidente della Regione Toti – è necessario ricordare che è prevista esclusivamente per gli alunni delle classi in cui si sono verificati uno o più casi di positivi accertati. Non è invece previsto il tampone gratuito per un generico monitoraggio degli studenti al di fuori del percorso avviato dalla scuola stessa”.

“La Liguria è la prima regione a livello nazionale a estendere la gratuità dei tamponi a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, visto che la normativa nazionale prevedeva il rimborso solo per le scuole medie e superiori: abbiamo fatto questa scelta perché ci sembrava corretto che tutti i bambini sia delle materne che delle scuole avessero lo stesso trattamento, a maggior ragione considerando che i più piccoli, sotto i 5 anni, non possono essere vaccinati. Naturalmente si tratta di mettere a punto un sistema ampio e complesso, a cui stiamo lavorando perché sia perfettamente funzionante”, conclude.