Usava un poncho per rubare i portafogli alle clienti dei negozi di via XX, arrestata - Genova 24

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato una 42enne su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Genova lo scorso luglio, denunciandola inoltre per tentato furto aggravato. I fatti sono avvenuti in via XX Settembre.

Ieri pomeriggio la donna, vestita con un vistoso cappellino celeste e un poncho, è entrata all’interno di un negozio di abbigliamento del centro, si è avvicinata a una cliente tanto da appoggiare lo scialle sul suo zaino e trafugare il suo portafoglio.

La mossa però è stata notata da un’altra cliente che ha urlato per avvisare la vittima. La 42enne, togliendosi subito il cappellino per confondersi tra la folla, ha gettato il maltolto sotto un espositore e ha tentato la fuga, ma senza successo.

Fermata da un passante, la donna è stata portata in questura dalla volante dell’ufficio prevenzione generale subito intervenuta sul posto. Da controlli più approfonditi è emerso un ordine di carcerazione per precedenti reati contro il patrimonio e la donna è stata trasferita in carcere.