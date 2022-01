Urbanistica, Scajola: "Accordo con Anci per approfondimento del prezzario edile" - Genova 24

Liguria. La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica e coordinatore del gruppo nazionale sul prezzario edile di Itaca Marco Scajola, ha approvato l’accordo con Anci Liguria per effettuare delle analisi di approfondimento sul prezzario edile.

“Il prezzario è uno strumento che rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori economici del settore edile. La sua definizione e la sua gestione sono ancor più fondamentali in questo periodo di aumento dei costi delle materie prime – commenta l’assessore Marco Scajola –. Regione Liguria, grazie al lavoro svolto dall’osservatorio, che rappresenta tutte le realtà interessate, a fine 2021 ha approvato lo strumento aggiornato. Un lavoro importante che nasce dal confronto di tutte le parti sociali coinvolte, che hanno partecipato con grande professionalità e spirito costruttivo”.

“Visti gli ingenti fondi che arriveranno tramite il PNRR per realizzare opere ed infrastrutture, abbiamo deciso di stilare un accordo con ANCI, per approfondire alcune tematiche legate a questo delicato strumento. Una collaborazione – conclude Scajola – che serve per approfondire una tematica delicata, ma anche per dare certezze e supporto ai Comuni, soprattutto quelli di dimensioni minori, in questa delicata fase di investimenti ingenti e contestuale aumento dei costi delle materie prime. L’accordo rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa tra Enti, per fornire uno strumento sempre aggiornato che coinvolge un’importante comparto economico, come quello dell’Edilizia”.