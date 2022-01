Una "vera" pista ciclabile per la Valpolcevera, il progetto Superlavalle ora può diventare realtà - Genova 24

Genova. Nel 2017 Enrica Maria Ferrari e Emanuele Rossi, lei architetto, lui ingegnere, amici di lunga data, osservano un binario ferroviario in disuso tra Trasta e Fegino e iniziano a pensare che si potrebbe trasformare in qualcos’altro.

Nasce da lì l’idea di Superlavalle: una pista ciclabile con corsie dedicate e a doppio senso, lunga 14 chilometri e che si snoda attraverso tratti ferroviari dismessi, vecchi percorsi perdonali e strade con limiti di velocità ridotti, in grado di collegare la periferia genovese della Valpolcevera con il “cerchio rosso” del parco sotto il parco del ponte e ideata in tre lotti da finanziare con bandi legati al Pnrr e al progetto “ciclabili universitarie” del Mims.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo Tursi. “Si tratta di un’iniziativa che nasce dal suggerimento di associazioni e quindi dei cittadini – ha spiegato il sindaco Marco Bucci – questo conferma l’interesse dei genovesi nella mobilità sostenibile, il lavoro dell’amministrazione è trovare finanziamenti perché questi progetti vengano portati avanti in sicurezza ma una cosa è certa, il futuro va verso questo tipo di mobilità”.

Superlavalle è stata messa a punto dall’associazione Liberidimuoversi (vedi video) che ha presentato un progetto di fattibilità preso in carico dalla giunta comunale genovese. “Il primo lotto – spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – potrà essere completato entro il 2022”.

Il tracciato si sviluppa lungo la vallata e garantisce la connessione non solo con l’area del nuovo ponte ma anche con alcuni punti di interesse turistico e naturale come il parco dei forti, i sentieri per la Madonna della Guardia, la fondazione Ansaldo, villa Serra di Comago e l’abbazia del Boschetto.

Inoltre passa vicino a diverse stazioni ferroviarie dove si prevede la realizzazione di stazioni per il bike-sharing, cicloposteggi e colonnine per la ricarica dele e-bike. Da quel binario in disuso, poi, la possibilità di una green line in stile newyorkese per la periferia lungo il Polcevera, un parco lineare con giochi per bambini e panchine a contorno del percorso ciclabile.

Il progetto, fino a oggi, è stato sponsorizzato da alcune realtà private, Hitachi Rail, Coop e Iren e patrocinato dall’Iit.