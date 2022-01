Una piccola palestra all'aperto al Porto Antico: venerdì l'inaugurazione della nuova area - Genova 24

Genova. Non più solo passeggiate e running. Per gli amanti dello sport al Porto Antico di Genova arriva una nuova area attrezzata per workout e allenamenti mirati.

Il nuovo spazio allestito dalla società Porto antico sta sorgendo a pochi metri dalla palestra di crossfit dell’edificio Millo, dove sono stati collocati attrezzi ginnici che saranno liberamente accessibilei da genovesi e turisti.

L’area prescelta è quella dei ‘canali’, accanto a piazzale Mandraccio, a pochi metri dall’area giochi per bambini. “Canali” che furono, subito dopo la realizzazione dell’area del Porto antico riconvertiti in campi da bocce/petanque, ma la scelta non ebbe un gran successo in pieno centro e i campi in questi anni sono stati utilizzati soprattutto come un’impropria area di sgambatura per cani.

In questi giorni la novità sta prendendo forma come una gradita sorpresa a tutti i frequentatori della zona: in uno dei campi sono stati diversi attrezzi come panche per gli addominali, sbarre, macchinari per le trazioni per potersi esercitare all’aperto, opportunità particolarmente apprezzata in questi tempi di pandemia.

Ogni attrezzo ha una didascalia a figure per l’utilizzo corretto.

L’area al momento è ancora chiusa e i lavori sono in corso per la sistemazione del fondo. Venerdì 21 gennaio sarà ufficialmente inaugurata.