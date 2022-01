Una notte e un giorno incastrato nell'auto finita fuori strada, uomo messo in salvo a Borzone - Genova 24

Borzonasca. E’ stato recuperato nel pomeriggio di oggi, poco prima del calare del sole, un uomo di circa 60 anni disperso dalla giornata di ieri. Ha trascorso una notte e un giorno incastrato nella sua vettura.

L’uomo alla guida dell’auto era finito fuori strada in una scarpata, nella boscaglia, nella zona dell’Abbazia di Sant’Andrea a Bordone, nel Comune di Borzonasca, nell’entroterra.

I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari lo hanno trovato e messo in salvo. Prima hanno messo in sicurezza l’auto con un verricello e poi hanno estratto il 60enne dalle lamiere.

Sul posto intervenuta anche la Croce Bianca di Mezzanego e i medici del 118. Il ferito è stato immobilizzato e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Non è in gravi condizioni.