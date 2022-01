Un 2022 all'insegna della formazione aziendale: stanziati 200 milioni di euro - Genova 24

Nella vita non si smette mai di imparare.

In qualunque lavoro, un dipendente può diventare “senior” e acquisire la massima conoscenza nel settore, ma gli studi, la ricerca e l’innovazione faranno sempre in modo che l’evoluzione e il cambiamento siano parte integrante del lavoro stesso.

E l’obiettivo di un’azienda sarà sempre quello di rimanere al passo con i tempi.

Le opportunità per tornare dietro ai banchi esistono. Specialmente grazie a 200 milioni di euro.

Questa, infatti, è la cifra stanziata per tutte le aziende che decideranno di continuare ad aggiornare i propri dipendenti, attraverso corsi di formazione professionalizzanti.

Le aziende potranno decidere di far frequentare al proprio personale corsi sul mondo digitale e sulla tecnologia, corsi in lingua straniera per la parte commerciale, oppure seminari di aggiornamento dedicati alla singola professione.

