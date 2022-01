Ultimo giorno dei mastro velai, per attrezzare il brigantino Sampdoria alla ‘race’ velica finale - Genova 24

Ultimo giorno dei mastro velai, per attrezzare il brigantino Sampdoria alla ‘race’ velica finale

Genova. Arrivati ormai ad un giorno dal termine, facciamo il ‘punto nave’…per capire quali vele, gli uomini mercato della Sampdoria, stanno issando a riva, per mettere il nocchiere Giampaolo in condizioni di navigare, non dico col vento in poppa, ma anche di bolina, per portare il veliero Sampdoria al porto ‘salvezza’.

Ad oggi, i nostromi Faggiano ed Osti, hanno deciso di sostituire la vela ‘maestra’ (Adrien Silva, ‘regalata’ ad una nave araba, di nome Al Wahda), con una nuova di zecca, presa in prestito – per 5 mesi – dai Duchi nerazzurri di Milano (Inter). Poi, nel contempo, hanno, a loro volta, prestato ad altre navi (nella speranza che li rimettano a nuovo) qualche ‘velaccio e controvelaccio’ (Depaoli, Verre, Chabot, Torregrossa, Prelec), hanno rimandato al mittente due giovani fiocchi (Drăgușin e Ihattaren), andando a rifornirsi in arsenale, di uno spinnaker, da issare sul bompresso, pronto a gonfiarsi al primo refolo di vento (Sabiri), di una randa di juta spessa (Rincón), di un paio di vele auriche (Conti e Magnani) e di una coppia di velaccini (Abossah e Bonavita).

Secondo il nocchiere Giampaolo, tuttavia, i rifornimenti, fatti dai mastri velai, non sono ancora sufficienti e quindi i nostromi dovranno sbattersi fino all’ultimo, per mettere il brigantino in condizioni di salpare, per la restante parte del viaggio, con un’alberatura all’altezza del ‘race’ velico, che attende la Sampdoria, nel quale è vietato arrivare sotto il quart’ultimo posto.

Che altro dovranno fare i nostromi? Procurarsi nn paio di altre vele di riserva (ma non troppo), da tenere di scorta nel gavone di prua, in caso che qualche burrasca dovesse fare danni a quelle a riva… Farebbero davvero comodo… meglio ancora se tre, se del caso, anche sacrificandone una non troppo idonea alla bolina che piace al nocchiere (Thorsby, ambitissimo però da galeoni russi e tedeschi)… Ecco perché, al ‘giardinetto di poppa’, staranno affacciati fino a domani sera, i marinai che tifano per il Doria, aspettando che arrivino a bordo le velature di scorta (Supryaga e perché no? Defrel e Linetty), sperando che – per far cambusa – non si sia costretti a cedere la vela con le insegne da pirata (Colley).

Nella casbah del mercato, le chiamate d’asta, fanno rimbalzare altri nomi, in entrata (Giuliano Galoppo, del Banfield e Samuel Pizzignacco del Vicenza) uscita (Augello: Bologna e Inter)… Sarà interessantissimo stare ad ascoltare le grida di borsa fino a domani sera alle ore 20 e raccontarlesulle pagine di Genova 24 ed Ivg Savona.