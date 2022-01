Ubriachi alla guida e violazione della quarantena, 5 denunce solo nel weekend - Genova 24

Genova. In questo fine settimana, i carabinieri – nell’ambito di normali controlli del territorio – hanno identificato circa 200 persone e controllato oltre 80 autoveicoli.

Nel corso dei controlli, 4 automobilisti genovesi, di età compresa tra 20 e 30 anni, sono risultati positivi all’alcol test, in alcuni casi con un tasso alcolemico che superava anche di 4 volte il massimo consentito. Per questo sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

A Chiavari invece è stato denunciato un 20enne genovese per inosservanza della quarantena dopo essere risultato positivo al Covid. Il giovane è stato fermato alla guida della propria auto.