Ubaldo Borchi è il nuovo responsabile Sanità per la Liguria di Noi con l'Italia - Genova 24

Genova. “Il Coordinamento Regionale di Noi con l’Italia ha nominato Ubaldo Borchi Responsabile Sanità per la regione Liguria.”

E’ quanto dichiara in una nota il Coordinatore regionale di Noi con l’Italia, l’avvocato Matteo Ridolfi.

“Borchi – spiega Ridolfi – vanta esperienze professionali e un curriculum eccellente nell’ambito sanitario della nostra regione. Profondo conoscitore delle tematiche legate al mondo socio-assistenziale e operatore professionale in questo specifico settore – oggi al centro della crisi pandemica che ci ha colpito tutti – egli saprà apportare un notevole valore aggiunto all’attività e alle proposte di Noi con l’Italia per contribuire, con idee e i valori propri del nostro movimento, a offrire al dibattito politico e sanitario in corso nuova linfa e uno sguardo più approfondito”.

“Auguriamo al nostro amico Ubaldo buon lavoro, anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali che investiranno la nostra regione in questo 2022”, conclude Ridolfi.