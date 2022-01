Trenitalia, domenica sciopero del personale viaggiante in Liguria - Genova 24

Genova. Le segreterie regionali dei sindacati FILT-UGL-ORSA hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della Direzione Regionale Liguria di Trenitalia, dalle ore 03:30 del 9 alle ore 02:30 del 10 gennaio 2022.

La comunicazione arriva direttamente dalla direzione di Trenitalia, che ha divulgato la nota stampa in cui si annuncia l’agitazione del personale per circa 24 ore.

Tuttavia i disagi dovrebbero essere limitati, visto che i lavoratori saranno in sciopero per tutta la giornata di domenica, ma rientrando operativi per lunedì.