Trasporto pubblico locale, venerdì 14 sciopero di 4 ore per il mancato rinnovo del contratto di lavoro - Genova 24

Genova. Le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna hanno proclamato 4 ore di sciopero per venerdì 14 gennaio per il trasporto pubblico locale in attesa del rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2017.

Le organizzazioni sindacali – spiegano in una nota diffusa – sono ben consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese, ma è altrettanto vero che, proprio coloro che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell’incolumità personale per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, devono avere il rinnovo del contratto di lavoro.

A Genova lo sciopero coinvolge tutto il personale Amt operante su turni: dalle 11.30 alle 15.30. Poi per quanto riguarda il servizio Amt extra urbano interessa tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30. Poi coinvolge anche la Ferrovia Genova Casella con tutto il personale operante su turni dalle ore 11.30 alle 15.30. E infine anche TDC Srl Torriglia con il personale viaggiante e graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30.