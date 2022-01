Traghetti dal Porto di Genova: aumentano le rotte per la Sardegna  - Genova 24

Il Porto di Genova è considerato uno dei porti più grandi d’Italia e uno dei più importanti sia a livello commerciale che turistico. Questo ha permesso negli anni di incrementare notevolmente il turismo in Liguria, classificandola al primo posto tra le regioni più visitate negli ultimi anni. Ma non solo, grazie alle numerose tratte disponibili ogni giorno, sono sempre più le navi che collegano la Liguria alle nostre splendide isole, come appunto la Sardegna.

Ci sono tre principali compagnie che offrono il pieno servizio, con un totale di 18 traversate a settimana, partendo dal Porto di Genova Torres fino in Sardegna: GNV (Grandi Navi Veloci), Tirrenia e Moby.

Grazie a questo incredibile collegamento tra la Liguria e la Sardegna, sarà possibile visitare una delle isole più belle d’Italia in soli 10 ore di viaggio. Online è possibile individuare tutte le informazioni circa il viaggio e il costo biglietto traghetto Genova Olbia, in modo da iniziare a programmare la vacanza.

Viaggiare dalla Liguria fino in Sardegna low cost

La rotta da Genova Porto Torres fino ad Olbia è una delle rotte maggiormente trafficate, in particolare da maggio a settembre, perché permette di visitare l’Italia settentrionale in modo comodo e conveniente.

Il costo dei traghetti che partono dal Porto di Genova, infatti, variano dai 130€ ai 250€ ed offrono tutti i comfort direttamente sull’imbarcazione. I viaggiatori hanno anche la comodità di poter viaggiare assieme a tutta la famiglia, animali inclusi, portando con sé anche un veicolo che rispetti le regole definite dalla compagnia di traghetti.

Nonostante la piena attività delle traversate che dura tutto l’anno, con l’arrivo della stagione estiva 2022, le compagnie incrementeranno ulteriormente le traversate diurne e notturne, così da offrire un servizio più completo ed efficiente durante l’alta stagione e nei weekend. È possibile prenotare il viaggio di andata e ritorno per la propria vacanza estiva sin da subito, sfruttando il periodo di bassa stagione per trovare le migliori occasioni a prezzi più bassi.

Come imbarcare i veicoli sul traghetto

Prima di partire è necessario effettuare il check-in dei passeggeri e di eventuali veicoli da imbarcare. I veicoli accettati sono auto, moto, biciclette e camper.

Il modo migliore per imbarcare in tutta sicurezza il proprio veicolo sul traghetto, come consigliato dalle principali compagnie di viaggio, è quello di arrivare con un paio d’ore di anticipo al Porto di Genova con la propria auto e fare la fila per lasciare il veicolo all’interno del garage, seguendo le indicazioni del personale di bordo.

Cosa vedere ad Olbia

Olbia è una località balneare e turistica molto visitata in estate, si trova nella regione della Gallura e la sua offerta si concentra principalmente sul patrimonio storico-culturale che occupa l’intera località, nonché sulle incredibili spiagge paradisiache che la circondano.

L’elemento che caratterizza la località è senza dubbio il mare, con il suo color turchese e la sabbia finissima presente nelle principali spiagge di Olbia, come Porto Istana o Rena Bianca.

Per quest’anno, la regione Gallura ha in serbo un nuovo progetto che unisce tutti i comuni della regione, per intensificare ulteriormente l’offerta turistica in vista dell’estate e offrire nuove incredibili attività da svolgere una volta arrivati a Nord della Sardegna.