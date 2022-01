Toti assicura: "Nel 2023 non mi candido alle politiche, resto in Liguria fino all'ultima ora" - Genova 24

Genova. “Se il dubbio è che il presidente di Regione nel 2023 si candidi alle politiche per lasciare la Regione Liguria, la risposta fin da oggi è no“. Parole chiare e nette quelle di Giovanni Toti che indirettamente, durante un’apposita conferenza stampa convocata nella sede dell’ente in piazza De Ferrari, respinge al mittente le stoccate della Lega che lo ha accusato apertamente di pensare troppo alla politica nazionale e troppo poco alla regione che amministra.

Lavori in corso per smarcarsi dalla Liguria e ambire a ruoli parlamentari o governativi? Il presidente nega fermamente: “Intendo terminare il mio mandato nel 2025 e non parteciperò a nessun’altra competizione elettorale per onorare il patto che mi lega ai liguri dal 2015 fino all’ultima ora dell’ultimo mandato che farò qui”.

D’altra parte Toti non rinnega il suo progetto politico, un avvicinamento sempre più marcato all’area centrista che gli è valso l’accusa di tradimento da parte dei leghisti, indispettiti dalla débacle rimediata da Maria Elisabetta Casellati. Per quanto riguarda il posizionamento politico delle forze che compongono la mia maggioranza, compresa quella che porta il mio nome e che a livello italiano si declina in Cambiamo! e Coraggio Italia, posso serenamente confermare che la nostra posizione politica è far parte del centrodestra“, premette. Ma poi aggiunge: “Siamo ben consapevoli che il nostro compito è allargare la coalizione sul lato sinistro della stessa conquistando alla nostra causa politica anche forze che non fanno parte della nostra coalizione. Non credo che il centrodestra del ‘meno siamo meglio stiamo’ o quello della cristallina purezza dell’ideologia possa essere il modello di riferimento della politica italiana e neppure regionale”.

E sui mal di pancia per l’elezione a Mattarella: “È stata una scelta di tutti i partiti di maggioranza a Roma. anche del segretario della Lega Matteo Salvini. Ad eccezione di Fdi tutti i partiti lo hanno votato – rivendica -. Ci sono state fin dall’inizio divergenze che non abbiamo mai nascosto a nessuno. L’idea della elezione di un presidente del centrodestra non era una opzione sul tavolo, non poteva accadere perché è stato scelto in solitudine e avrebbe rotto subito la maggioranza che sostiene Draghi. Sarebbe stata l’alternativa del diavolo perché avremmo fatto cadere il governo. Salvini responsabilmente ha scelto la stabilità del Paese e lo ringrazio”.