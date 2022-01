Toshiba T&D, prosegue il silenzio sul passaggio alla Mutares: l'allarme della Fiom - Genova 24

Genova. Resta ancora incertissimo il futuro di Toshiba T&D, la storica azienda di Trasta che la casa madre nipponica ha voluto cedere come ramo di azienda. Sulla vicenda interviene la Fiom genovese in una nota.

“Più e più volte la Direzione Nipponica di Toshiba T&D ha cercato di tranquillizzare i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali dichiarando che il 31 dicembre 2021, ci sarebbe stato il famoso closing e tutta la società sarebbe transitata nel Gruppo Mutares” spiega il sindacato.

Ora “la famigerata data è scaduta, ma i dirigenti giapponesi e italiani negano il confronto con la Fiom Cgil di Genova volto ad affrontare in modo serio il futuro dei 50 lavoratori genovesi”.

Dopo l’ultimo incontro sindacale del 13 ottobre scorso, avvenuto a ridosso della comunicazione di vendita dell’azienda alla conglomerata tedesca Mutares, “la Direzione di Toshiba T&D non ha ritenuto utile fornire alcuna informazione ufficiale sulla conclusione della trattativa” spiega la Fiom.

Un atteggiamento teso a “non far disturbare il manovratore durante trattative di vendita in atto ma mai dichiarate in contesti ufficiali” attacca il sindacato e oggi, complice anche il protrarsi della pandemia “l’unica azione dei Dirigenti italiani di Toshiba T&D è stata il prolungamento dello smart working per tutti i lavoratori, compresi gli operai.”

E la Fiom solleva un dubbio: “Siamo sicuri che non sia anche questo un metodo per allontanare i lavoratori dai loro uffici e dall’officina, mentre magari ci si prepara a scappare senza pagare pegno?”

“La rappresentanza sindacale unitaria assieme alla Fiom Cgil di Genova a breve organizzeranno nuove assemblee sindacali – annuncia il sindacato – per confrontarsi con i lavoratori e decidere le future azioni sindacali a tutela dell’occupazione e del futuro della storica erede di Ansaldo Trasmissione & Distribuzione”.